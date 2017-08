Festivalitis Dour 2017: u tongt er duchtig op los (fotospecial)

Zowel op het podium als ervoor wordt er weer stevig getongd op Dour Festival. Bezorgde ouders die momenteel de wagen in springen om hun kroost te gaan redden, kijken best eerst even naar deze fotospecial. Wat er echter in sommige tenten gebeurt, daar hebben wij ook het raden naar.23