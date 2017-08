Als het klopt dat the devil the best tunes heeft, had Trump toch gelijk toen hij het over Brussel had. Groetjes uit het gebleachte hellhol van Europa!

We schrijven 'tunes', maar bedoelen eigenlijk rhymes: bij de hiphoppers van Stikstof draait alles rond de teksten en de stemmen. Je moest bij momenten wreed goed luisteren om nog iets van de beats te horen. Als Zwangere Guy, Rosko, Astro en Jazz rappen, klinkt dat alsof de flipperkasten in hun strottenhoofden tilt slaan.

Hun tegelijk flauwste en grappigste bak komt uit 'Brussel Bruisend': 'Duizend is de postcode / Was rap post, dan was ik postbode'.

Als ze zichzelf op de borst kloppen, gebeurt dat het aanstekelijkst in 'Samoerai Blanche': 'Ik hoor zwakke rappers, zonder ritme zonder blues / Ze schiete losse flodders, zonder richting zonder doel'.

'Ja Dan' lijkt af en toe een beetje op Flip Kowliers 'Min Moaten', maar dan in een versie waar iedereen bekaaid uitkomt. 'Fils de pute, enculé / Gino met de enkelband drinkt voor twee / Thomas is een hoer met een fatcap'.

De Brusselse hiphop zit in een bloeiperiode, en Stikstof loodst ons er - in al hun gedaantes, nevenprojecten en samenwerkingen - als ervaren gidsen doorheen. Ze hebben het graag en vaak en met kennis van zaken over het belang van openbare ruimtes. Zuurstof in grote steden. De vrijheid om rond te kunnen hangen op pleintjes. Het voedt het samenhorigheidsgevoel en de creativiteit, maar in de kranten lezen we alleen over het onveiligheidsgevoel.

Pertinente nagels en koppen, maar elke gewichtige boodschap wordt onverbiddelijk gecounterd met relativerende apekool. In 'Rein': 'Check, check de troepen van de basis tot de kern / Het plan lijkt ingewikkeld, maar het is in wezen simpel / Ik sta erop, het gaat erom, we roken ons simpel'.

De groep trad onlangs op in de gevangenis van Leuven. De aanwezigen daar zullen in de teksten van Stikstof dezelfde wereld herkend hebben als wij vandaag op Pukkelpop. Stikstof is altijd glashelder en to-the-point, geen misverstanden mogelijk. Ook geen gimmicks, geen omwegen en alleen onzin die als onzin bedoeld werd.

Stikstof is een collectief met jaloersmakende controle over hun kunst.