Concertreview: Cypress Hill op Pukkelpop 2017

Dus. Cypress Hill gooit anno 2017 alles even hard in z'n achteruit als Interpol? Inderdaad, maar daarom moeten Sen Dog, B-Real, DJ Julio G en Eric Bobo nog niet worden afgeserveerd:.



Ze beginnen er echt aan als B-Real al rappend het podium op lkomt lopen. Aan het begin van deze grote vakantie stond hij - verkleed als sjeik - nog met Prophets Of Rage in Werchter, nu staat hij ‘Shoot ‘m Up / Bang Bang’ te rappen. Het klinkt verbeten, maar helder. De man lijkt ook zeker van zijn stuk. Logisch, hij weet dat de beste en meest gevraagde jukeboxhits nog gaan komen.



De allerbeste Cypress-songs zijn die waarin B-Real door zijn neus rapt, zoals in het voorin zittende ‘Hand on the Pump’. B-Real heeft zijn hiphop-cartoonstem nog, da's een hele geruststelling. Onze tweede check: Sen Dog zet met zijn lagere stem nog steeds de leestekens in B-Reals rhymes. DJ Julio G lijkt ondertussen soms een extra sample in een song te steken, hij heeft alvast de keuze tussen iets uit een Dusty Springfield-hit en stokoud blues-gekraak. Eric Bobo zal straks een lang stuk in z’n eentje trommelen. In het solo-spotje van DJ Julio G worden de electro van Daft Punk (‘Harder Better Faster Stronger’) en Afrika Bambaataa (‘Planet Rock’) aan melkaar geregen.



Een beetje gescratch, beats, uittekenende samples, getrommel, twee goeie stemmen en een goeie geluidsmix, meer hoeft dat voor ons echt niet te zijn. Als er bij hen vroeger een rockgitaar bij kwam, was het gedaan met sonische diepten, dan kreeg je live een veel plattere brei op je bord. Toch?



Cypress Hill komt op Pukkelpop in blokken. Het Latino-luik loopt uit in ‘Tequila Sunrise’.

’Dr. Greenthumb’, waarin B-Real zijn groenste vinger toont, is maar één snoepje uit een puntzakje topsongs over marihuana. En dan zijn er de wilde westen-songs met pistolen, de knapste blijft hun allereerste single, die met ’Here is something you can't understand / How I could just kill a man’.



Dat die van Cypress Hill goeie entertainers zijn, wordt echt bewezen als ze het zelfs leuk houden bij het in twee helften opdelen van de weide. Als ze oproepen om om ter insane-st te staan springen, jumpt zowat iedereen around.



Cypress Hill was uiteraard niks wereldschokkends, maar bleef busy on us tot aan het eind, met het onverwoestbare ‘I Ain’t Goin’ Out Like That’ en met uitsmijter ‘(Rock) Superstar’.

Pukkelpop zocht een grote groep voor donderdag tussen vier en vijf, belde naar Californië en heeft met dat telefoontje veel mensen blij gemaakt.