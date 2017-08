Concertreview: Stormzy op Pukkelpop 2017

Stormzy is achterdochtig geworden. Eerder dit jaar werd zijn beeltenis - tegen zijn uitdrukkelijke vraag in - afgedrukt op de cover van NME, voor een special over muzikanten met depressies. Vorige maand stond zijn kop dan weer in een Ierse krant bij een artikel over de net naar Manchester United getransfereerde Romelu Lukaku, en daar kon Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr. (je zou voor minder een pseudoniemzy kiezen) ook al niet mee lachen. Terecht, daar niet van, maar hij had ook gewoon de schouders kunnen ophalen. Bovendien is de hele grime-scene altijd een Zuid-Londense affaire gebleven, en inteelt leidt naar het schijnt tot paranoia.

Om maar te zeggen: Stormzy bleef in de Dance Hall hoofdzakelijk in zijn schulp en gaf geen moment de indruk alsof hij was gekomen om zich te amuseren of om een concert te geven dat het verschil maakte. Stormzy was de clown op het verjaardagsfeestje van uw nichtje: hij kent de tricks en iedereen wil eens op zijn lange schoenen gaan staan, maar nadat de ballonnen zijn opgeblazen en de cheque op zak is gestoken is hij alweer vergeten.

Hij zette de bakens meteen zelf uit: 'Long story short: I'll be here for 35 to 45 minutes, and I want to see some energy. Do any of you have energy today?' Hij stelde die vraag daarna minstens nog twintig keer. 'Energy! Energy! Who's got some energy!' Feit: wie voortdurend om 'energy' moet vragen, zou zich beter eens concentreren op hoe hij er zelf kan géven.

'First Things First' en 'Mr. Skeng' klonken goed, maar alleen omdat ze al goed klonken op 'Gang Signs & Prayer' en niet omdat de nummer 9 van ManU er op het podium iets wezenlijks aan bijdroeg. In 'Know Me From' namecheckte hij Dizzee Rascal - die veertien jaar geleden al de blauwdruk leverde van wat de broer van Jordan vandaag doet.

'One Take Freestyle', 'Scary', het aan de ladeez opgedragen 'Cigarettes & Cush'. Maar de temperatuur liep in de Dance Hall het hoogst op tijdens een song van iemand anders: 'Shape of You' van Ed Sheeran. Geen cover, gewoon de radioversie, waarover hij af en toe eens 'Yo' en 'Energy, come on!' en 'Kukelekuuu' riep.

Stormzy? Eerder motregen. Dan knalt die andere Romelu ze er onhoudbaarder in.