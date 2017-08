Pukkelpop 2017: Wat spookt uw kroost nu écht uit?

Stroken de berichten die u van uw kroost ontvangt niet met de schokkende taferelen die u via het internet waarneemt? Verdenkt u zoon- of dochterlief ervan informatie achter te houden over de zwijnerijen en braspartijen waarin hij of zij verzeild raakt, en maakt dat u nerveus? Dan spelen we graag uw persoonlijke Valiumboer: wij leggen uit waar uw kinders het écht over hebben in hun geheimzinnige sms’jes.

De eeuwige klassieker ‘lekker eten’ valt hier te vertalen als: de friet is vettig, de burgers zijn vettiger, de kebab heeft een verdacht aroma maar blijkt wreed smakelijk, de burgers zijn de bami met loempia’s is smakelozer dan Isomo (maar lijkt meer op gezond eten dan enig ander voedingswaar hier), en de pizza smaakt naar cake met tomatensaus. Maar wel lekker!

De andere vaste waarde ‘weinig tijd om te sturen’ laat zich lezen als: ‘we verkeren hier in een permanente staat van intoxicatie die het onmogelijk maakt om coherente sms’jes te sturen, dus is het verstandiger niets te sturen.’ Dan is dat mysterie ook meteen de wereld uit geholpen.

De uitspraak ‘elke dag verse onderbroeken’ verhoudt zich tot de waarheid zoals de dolfijn zich tot de vissen verhoudt: het is er geen, maar zou er wel één willen zijn. Naar wij vermoeden, alleszins.

Ook de glasharde leugen ‘vrij rustig hier’ zal ongetwijfeld even vaak gebruikt zijn als Editors op Belgische bodem hebben staan huilebalken, net als ‘wel moeten overgeven, maar dat was van de paëlla die mij slecht bevallen is!’ Verderfelijke leugens, want de generatie die hier over de wei dendert, heeft bingedrinking tot een nationale sport verheven. Á propos: als we de foto’s uit onze Humo-stand mogen geloven, kunnen we u verzekeren dat de geslachtsdelen meer wel dan niet buiten de broek of bh gebleven zijn.

Fijn dat we u konden geruststellen!