Dat je dezer dagen echte rock-'n-roll niet meer in de rock-'n-roll zou vinden zoals tijdens Nordmann s aankondiging werd beweerd, bewijst enkel dat de boodschapper gisteren Strand of Oaks gemist heeft. Maar dat deed uiteraard niets af van het rockgehalte van eerder genoemd (jazz)rockkwartet.

Niks geen kabbelend jazzorkestje, die finalisten van onzer Rock Rally. Wel een stelletje alleskunners die soms eens klonken als The Sore Losers met de saxofoon als plaatsvervangende Jan Straetemans, dan weer als de ongrijpbare soundtrack voor een fetisjfeestje in de Moulin Rouge. Daarbij hun songs nooit of te nimmer uit het oog verliezend. Al moeten we toegegeven: als ze daar nu met evenveel virtuositeit karnemelk hadden staan maken, waren we nóg blijven staren.

Over soundtracks gesproken: eerder schreef Nordmann al muziek voor de horrorcultfilm ‘Dementia/Daughter of Horror’ uit 1955. Vanmiddag in de Lift hoorden we geregeld flarden muziek die in Linklaters nieuwe coming of age-drama zouden passen. Of in een biopic van een tot inkeer gekomen Hells Angel die zich nu toelegt op zijn asiel voor gehandicapte poesjes. Of voor een Bondfilm uit de jaren 80, geregisseerd door Quentin Tarantino en waar James bij afloop een cyborg blijkt te zijn.

Nordmann dat is ook: slepende maar nooit lijzige gitaren die je lijken mee te voeren op een Perzisch tapijt, baslijnen kloppend als zwerende vingers, saxdeunen die je bloed doen kolken en drumritmes als bierboertjes op een bedje van Bicky-ajuintjes schakelen moeiteloos je verstand uit, waardoor je zintuigen hun kans schoon zien om het boeltje even over te overnemen. Hun silhouetten in tegenlicht droegen enkel bij aan de mythische 'kijk mama, zonder handen!'-sfeer. En zelfs als er af en toe iemand de leiding nam, verloor Nordmann nooit het air een aimabele democratie te zijn. Eentje met een koebel in hun nationale vlag, nota bene. Onze asielaanvraag ligt klaar, jongens.

