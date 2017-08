Pukkelpop 2017: 'Sorry dat ik nog niks heb laten weten, mama!'

We begrijpen uw zorgen uiteraard volkomen, want u heeft misschien alarmerende berichten gehoord over plensbuien ter grootte van een moessonregen, mensenmassa’s die uw tere kindertje tot gehakt kunnen vermalen, en geruchten over peperkoeken hartjes die gebroken worden door de versierwetten van het festival.

Ook onze eigenste berichten over de onkuisheden alhier hebben u, als arme ouder op het thuisfront, vermoedelijk de daver op het lijf gejaagd. Soit, omdat we niet graag verantwoordelijk zijn voor méér dan drie hospitalisaties per jaar, melden we even dat er geen reden tot bezorgdheid is.

Wat zijn nu de redenen dat de kiddo’s weinig van zich laten horen? Welnu, wij vroegen even rond op de wei en vonden niets dan goede redenen. Zo is de festivalganger doorgaans te druk bezig met drinken, dansen, muilen, smikkelen, zich ontlasten, chillen, slapen, uitkateren, chillen, bekers rapen, luisteren naar concerten, klagen over concerten, wandelen naar concerten, et cetera.

Weinig nieuws onder de zon, horen we u denken, dus we vroegen het ook aan enkele neutrale observators - de stewards - die verklaarden dat Limburg slechter gsm-bereik heeft dan de centraal-Afrikaanse rimboe, dat de Pukkelpopgeneratie te verwend is om aandacht te geven aan hun ouders, dat ze door al dat bingedrinken waarschijnlijk niet meer kunnen typen, dat ze te druk bezig zijn met het andere geslacht, en dat ze vermoedelijk geen enkele vorm van tijdsbesef hebben.

En dit citaat wilden we u niet onthouden: ‘Mijn lichaam voelt als een Long Island Ice Tea. Ah ja, want da’s gewoon alle drank bijeengekapt.’