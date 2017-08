In de lente van dit jaar gaf Matthew Barnes op sociale media zijn telefoonnummer vrij, en vroeg hij de mensen ook te WhatsAppen. ’s Mans in de groep gegooide stelling: ’We communiceren steeds meer in beelden, in emojis or gifs, het belang van taal as we know it boet erbij in.’ Dat bij de muziek van Forest Swords geen hologrammen passen, of een razendsnelle opeenvolging van stadsbeelden of zo, dat hadden we ook wel gehoord. Maar onze kennis van de beeld- of de Forest Swords-taal stelt blijkbaar niet veel voor, want wij hadden bij deze nogal rituele, organisch aandoende muziek video’s verwacht waarin een hunebed, een steen van Rosetta of een druppende stalactiet zouden zitten. ITerwijl in één filmpje de zee golft, en in een ander een groot rood stuk stof als een abstract kunstwerk in het bos hangt. Oké dan.



Als Matthew Barnes en zijn bassist James Freeman - die tegenover mekaar staan en de hele tijd in een goed gesprek lijken verwikkeld - wiegende dub spelen, verwacht ik elk moment dat Augustus Pablo gaat invallen op melodica. De glaciale synths van ‘War It’ sleep ik in de bib in mijn hoofd inaar een mapje met favorieten van Arca en Tim Hecker.

Teksten zijn er niet bij, in de plaats zijn er onverstaanbare vocale samples van gemanipuleerde chants. Dikwijls zijn het eigenlijk slechts lettergrepen van hymnes gezongen door - denken we toch - koren uit oorden ver van hier. Eén keer - in ‘Panic’, dat in de tweede helft van de set zit - hoor je wel duidelijk ‘I fear something’s wrong/ Panic is on’. Daarboven klavecimbelachtige synths, en de oosterse fluit komt zo uit ‘My Life in the Bush of Ghosts’van David Byrne en Brian Eno. 'My Life' is tijdens dit concert nog een paar keer een referentiepunt.

Als de bas een leidende rol speelt gaan we een ander paadje op. Wat daarna volgt - wij menen ons een prachtig ‘The Highest Flood' te herinneren - paste vooral wonderwel bij that funny feeling na de tweede pint op de tweede dag van dit festival.