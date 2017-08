Pukkelpop 2017: wat als fans enkel naar concerten mochten met attributen?

Er moet ook niet altijd azijn gepist worden, dus stelden we ons de uiterst nutteloze vraag wat er zou gebeuren als Pukkelpopartiesten van hun fans eisten dat ze attributen in het thema van de band meebrachten. Waarschuwing: afschuwelijke flauwheid verderop.

De toch al zo tere fans van The XX moeten hun exen (twee zelfs!) meebrengen naar het optreden. Inderdaad, dat moet zowat het gênantste evenement ter wereld zijn – veel ruzie, veel tranen, veel plezier!

Vuurwerk moet dan zowat het meest knallende, smeulende, derdegraadsbrandwondenveroorzakende concert zijn dat de wereld ooit gezien heeft. Een paar duizend porties Romeinse kaarsen in een tent? Ongeveer even gruwelijk als een varkensboerderij in brand steken.

Evenwel hoeft u zich geen zorgen te maken, want na de knetterende show van Vuurwerk dient u zich enkel te haasten naar het schuilhol van First Aid Kit. Veiligste show sinds mensenheugenis, quoi. Even positief is de show van Broederliefde – we zouden bijna gaan hopen op wereldvrede.

De grootste mensenmassa zou zich vermoedelijk verzamelen bij The Shins en Elbow, peinzen wij – de show van The Flaming Lips is echter een ander verhaal, want daar heeft u toch al een stevig potje tabasco en een ton doorzettingsvermogen voor nodig.

Steak Number Eight en Moose Blood kunnen een fijne edoch onwelriekende duoshow geven. Wel even opruimen achteraf – kwestie van de Marquee niet te laten lijken op een rituele offerplaats.

De entree voor Band of Horses is dan weer bijzonder prijzig.

Oppassen geblazen bij Parquet Courts, want die plankjes zijn ferm scherp. Over scherp gesproken: bij Amélie Lens zou iedereen errug goed kunnen zien.

Allez, nog eentje dan: voor Ben Klock zou er alvast niemand te laat zijn.