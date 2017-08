Levi's en co doen al jaren gouden zaken tijdens het festivalseizoen. We hoeven maar een schalkse blik op het terrein te werpen om te merken dat het jeansbroekje al enkele jaren terug is van nooit weggeweest. Het houdt zich zelfs op deze druilerige festivaldag niet in de kleerkast van het vrouwvolk verschanst. Gescheurd of gebleekt, maar liefst van al: weinig verhullend.