We waren iets te laat voor Sevn Alias, en toen we de Dance Hall binnenwandelden – verder dan song twee kon de set nog niet gevorderd zijn – ging het al van ‘Iedereen! Iedereen’, en iedereen deed mee. Handjes in de lucht. Bereidwilligheid alom.

Alias had een shirt van zijn favoriete voetbalclub Ajax aangetrokken en een collega-rapper meegebracht. Geen idee wie dat was. Niet dat hij niet werd voorgesteld, alleen verstonden we Alias niet. En een google-rondje maakte ons ook niet wijzer. Wij waren pas ongeveer een week geleden bij Sevn Alias beland, en onder de indruk geraakt. Goeie rapper! Goeie teksten! Sublieme flow! Terecht succes. Maar in de Dance Hall op Pukkelpop schortte er iets aan - wat we daarnet al zeiden: we verstonden hem niet. Slechte klank? Slechte microfoons? Slecht bij stem? Wie zal het zeggen. Het gedeelte van het publiek vòòr de P.A. in de Dance Hall kende zijn teksten van buiten en liet het niet aan het hart komen. Zover waren wij nog niet.

Ander klein doch extreem enerverend euvel: doorheen de hele set van Sevn Alias hoorde je het gedreun van de nabijgelegen Boiler Room, waar altijd iets gaande is. Op vijf verschillende plaatsen gaan staan: geen ontkomen aan.

Toch waren er hoogtepunten. ‘Nachtmerrie’, met de machtige openingsregel: ‘Ik had een lange nachtmerrie dat ik broke was’. De gebrekkige sound liet toe dat je het verstond als ‘Ik had een nachtmerrie, droomde dat ik dood was’. Aangenaam nevenverschijnsel. Zijn Rotterdamse collega Kevin mocht het podium op voor een exclusief gastmoment – Alias stapte even helemaal opzij. Hij bracht zijn ‘Wazig’, met het niet mis te verstane ‘Sorry als ik jou net voorbij liep / Ik had tijd, nu moet ik haasten haasten / Je ziet alleen de lach maar de pijn niet’.

Alias liet ook nog twee artiesten van zijn gloednieuwe label opdraven, bedankte België uitvoerig voor de warme ontvangst, en sloot af met een rondje handjes, high fives en selfies in de frontstage. Op 6 oktober verschijnt zijn nieuwe plaat. En dan graag nog eens ergens live, bigger and deffer dan dit.