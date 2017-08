Tycho is het geesteskind van de Californische Scott Hansen, een man die zijn peentjes zaait op de vruchtbare grond die jaren geleden door Boards of Canada werd voorbereid. Op plaat nog lang niet van hetzelfde niveau, maar live - het mirakel van de vissen en de broden - staan Hansen en band garant voor redelijk indrukwekkende soundscapes. Spacy roetsjbanen door het gemoed en lang uitgesmeerde trips waar u bij de kruidendealer anders grof geld voor had betaald. Eerder dit jaar met eigen bloemkooloren vastgesteld op het Primavera-festival in Barcelona!

Maar vandaag werd de Castello geteisterd door technische problemen, en die zorgden ervoor dat Tycho er pas een half uur na tijd aan kon beginnen en dat de set dus drastisch ingekort moest worden. Ook daarna was het euvel nog niet van de baan: na zowat elke song viel er een stilte in de zaal, zag je de roadies zenuwachtig met kabels gooien en begon Hansen steeds frenetieker aan zijn nagels te kluiven.

Dat is niet alleen jammer (voor het eerst dit weekend hadden we echt medelijden met een artiest), het is ook dodelijk voor het soort concert dat het grotendeels van de gesmeerde flow moet hebben, en van een soort suspension of disbelief die je de indruk moet bezorgen dat je je al lang niet meer op een modderige weide in de onderbuik van Hasselt bevindt maar in een kabbelend alpenbeekje of in een satelliet in een baan om de aarde.

Insult to injury: wat tussendoor wél lukte, klonk uitstekend, wat het 'what could have been'-gevoel nog aanzienlijk verhoogde. Live stijgen de songs van Tycho duidelijk en met sprekend gemak uit boven hun plaatversies, maar het mocht niet zijn. Na amper vijf songs moest Hansen noodgedwongen - door alweer nieuwe problemen of omdat Chokri de stekker er met zijn worstenvingertjes had uitgetrokken? - afscheid nemen.

'We will come back,' sprak hij met trillende onderlip. Zonde, zonde, zonde.