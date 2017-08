Maar wat we wel weten is dat we er onze buik vol van hebben, van recensies schrijven van hele en halve, vaak slecht als volwaardig concert vermomde, DJ-sets. Te vaak hebben we, alle bonkende bassen ten spijt, moeten knokken tegen de slaap. Te snel beginnen we telkens weer op ons uurwerk te kijken en hopen we op een ejaculatio praecox van het onvermijdelijke confettikanon, dat zodoende een vroegtijdig einde zou inluiden voor het uurtje podiumtijd van DJ Voornaam Achternaam - want als er 'DJ' voor je naam staat moet je blijkbaar niet op zoek naar een enigzins tot de verbeelding sprekend pseudoniem. Willy De Gieter is te vroeg geboren.

En ja, te vaak is ons op veel te dwingende wijze gevraagd onze handen in de lucht te steken, alsof we de eerste de beste inzittenden waren van een aftandse Golf met Roemeense nummerplaat die rechtsomkeer maakt in de rij naar de politiecontrole. Dus nee, springen doen we niet meer als het einde van de festivaldag eraan komt en de onvermijdelijke platendraaiers er weer eens zitten aan te komen. Behalve dan: als het een Dewaele is achter de pick-up. Want dan zwijgen we. En al het er twee zijn, dan worden we zelfs lichtjes enthousiast. Een luie Dewaele hebben we immers nog nooit gezien, en één die foutjes toelaat al helemaal niet. Je verdenkt de twee er nooit van stiekem hun mail te checken, daar vooraan. En wie ooit 'As Heard on Radio Soulwax' integraal beluisterde, kijkt ook nooit meer hetzelfde naar een DJ-set. Dat is, verhip, een prestatie.

En bij de pinken waren de Dewaeles ook al op Pukkelpop: 'Everything Now' van Arcade Fire is nog maar net uit, maar prijkte al - met geanimeerde hoes en al - in het rijtje ingrediënten waarmee 2ManyDJs een potje kwam koken dat nooit overkookte, maar wel immer smaakvol was. Helemaal opnoemen wat daarvoor zoal gebruikt werd, zou de chef oneer aandoen. Maar er was in elk geval de euforie van de herkenning toen Technotronics 'Pump Up the Jam' herkenbaar werd, er was de tastbare eerbied voor het origineel toen er rondjes gedraaid werd rond de kundige Soulwax-remix van Tame Impala's 'Let it Happen', en op een bepaald moment was zelfs de blinkende zilveren 'From DeeWee'-kop te zien op het scherm: bijna stiekem tussen de andere hoezen gestopt - want een Dewaele is zichzelf niet als hij zich niet mag relativeren.

Niet op het uurwerk gekeken.

Het moment

Goed om te zien dat u nooit volwassen wordt en nog altijd luidop begint te joelen als er ergens een koppel tieten op een scherm verschijnt - zelfs al is het dan op een platenhoes. Voor de liefhebbers: het was er één van Francis Bebey.

Het publiek

Een bedenking, zomaar opgelopen tijdens 2ManyDJs: al te opzichtig vapen is het nieuwe 'scheten laten in de lift', het is niet omdat niemand er iets van zegt dat het daarom oké is.