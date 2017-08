Pukkelpop 2017: Onkuisheid in de Boiler Room

De vulkanische temperaturen van de Boiler Room gisterenavond hebben ongetwijfeld menige meteorologische meting verstoord – de bollebozen van het KMI hebben overuren gedraaid om die plotse temperatuurpiek te verklaren. Soit, alle hyperbolie terzijde: het was plezánt, dat heidens festijn.

Temidden van een stomende tent danste u lustig een gat in de ozonlaag (hoe dat mogelijk is, weten we ook niet goed), onderwijl schuddend met alles wat los en vast zat aan uw lichaam. Daarnaast zagen we dames en heren die zowaar versmolten met hun uitverkoren danspartner, steeds meer ontblote vlezigheden, en een menigte die al stampend grotere aardschokken veroorzaakte dan een kudde Aziatische waterbuffels met een stuk in hun kraag.

We plonsten ergens middenin dat borrelend hormonensoepje, spetterden wat in het rond, en zagen dat het goed was. Platendraaier van dienst TLP stond minstens even goedkeurend te knikken achter zijn battlestation, en met iemand die zijn eigen muziek omschrijft als ‘sexy music for the ladies’ kan het al niet misgaan, denken wij zo.

Enige probleem is dat iedere meerderjarige die daar iets uitspookte – zoals naar een vlezeke grijpen of een schuurke placeren – nu vermoedelijk kan deelnemen aan het legendarische pedovangersprogramma To catch a predator, want de gemiddelde leeftijd was in de Boiler niet hoger dan zestien. En toch, die millennials met hun booty shorts ter grootte van een lendendoek weten wel van wanten. Vanavond nog een keer!