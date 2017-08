Concertreview: The Flaming Lips op Pukkelpop 2017

Eén song ver in de set en alle verwachtingen waren al ingelost: ballonnen, confetti, psychedelische lichtshow en een opener waarvan je niet kon zeggen: waren ze maar met iets anders begonnen. ‘Race For the Prize’, en meteen waren we waar we moesten zijn: in dat fabelachtige wonderland waar je aan de hand van Wayne Coyne ook zonder visum of carnavalspak zo binnen mag. Coyne had zijn ooglapje op – of course – en zwaaide letterlijk de scepter. Bassist Michael Ivins stond er in zijn rode duivels-shirt nog het normaalst bij. Het hele optreden lang stooide hij rijkelijk met assist. Woeha.

‘Yoshimi Battles the Pink Robots’ dan, met achter de drumriser een grote roze opblaasrobot, en ‘There Should Be Unicorns’, met Wayne Coyne op een witte eenhoorn en met regenboogvleugels op de rug door de Marquee. Allesbehalve alledaagse stuff, en toch: tot dusver hadden we het – eenhoorn uitgezonderd – net zo goed over een vorige passage van The Lips op Pukkelpop kunnen hebben. Iemand die ons passeerde bij het verlaten van de tent sprak begrijpelijke woorden: ‘Ik heb ze al beter gezien’. Niet noodzakelijk beter misschien, maar eerder, en van hetzelfde. ‘How??’ van het recente ‘Oczy Modly’ doorbrak het vertrouwde patroon. En vooral: een schitterende versie van ‘Space Oddity’ van David Bowie, met Coyne zingend vanuit een grote ballon, letterlijk op handen gedragen door het publiek. He didn’t miss a note.

Nog een uniek accent: de ballonnen die de tekst ‘Fuck Yeah Pukkelpop’ vormden. Kunnen ze niet overal gebruiken, maar als je Flaming Lips heet misschien ook wel.

Met ‘Do You Realize??’ kregen we de laatste twee vraagtekens van de avond. Staan The Flaming Lips hier volgend jaar weer? Of zien we ze nooit meer terug? Alles is mogelijk.