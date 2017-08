Concertreview: Nicolas Jaar op Pukkelpop 2017

Niet dat de New Yorker dan de aandrang voelt om te entertainen. Jaar is geen showman, acrobaat of potsenmaker. Op het podium is hij een knoppendraaier met de houding en de geconcentreerde blik van een postzegelverzamelaar die net een setje zegels van vijf vlinders (bont) uit Burkina Faso heeft ontdekt.

Jaar trapte af met 'Killing Time' - en dat is aftrappen in de minst letterlijke zin van het woord. De eerste zeven, acht, negen minuten is dat opbouwen, laagjes leggen, gas terugnemen en kruimelsporen aanleggen - tot hij alle opgebouwde spanning met zoveel gusto laat leeglopen dat je er alleen met opengevallen mond - achteraf vijf muggen, drie strontvliegen en een verdwaalde eekhoorn van tussen onze tanden moeten plukken - naar kan staan luisteren.

Jaar heeft het nekvel van onze aandacht daarna niet meer gelost. Zijn muziek - en dat was bij zijn nevenproject Darkside ook zo - werkt in op de benen, het hoofd, de buik en de kloten tegelijk. Je hoort er in de keuken tijdens de afwas andere dingen in dan tijdens een fuif, maar live komen al die verschillende lagen tegelijk op je af.

Het is slimme muziek die bij momenten heel dansbaar is. Trippen over een essay over de militaire geschiedenis van Chili. Jaar borstelt met bijzonder fijne penseel, maar toch doen 'Three Sides of Nazareth', 'Space Is Only Noise If You Can See It' of 'No' heel rauwe gewaarwordingen in je buik opborrelen (langs deze weg onze excuses aan de muziekliefhebbers naast ons) die je anders zelden voelt bij muziek die leeft van nuance en schijnbewegingen.

Die puissante potpourri (sorry) is precies wat Nicolas Jaar zo uniek, speciaal, verslavend en euh, Nicolas Jaar maakt. Men heeft 'Sirens', zijn recentste, al klassieke muziek in een techno-gilet genoemd, en daar zit iets in.

Hij zou er, mocht hij het horen, van in de koude grond zakken, maar: Jaar komt redelijk dicht in de buurt van wat wij een genie noemen.

En hij kan nog mooi saxofoon spelen ook!

Tweet