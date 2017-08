Werchter 2013 (KluB C), Ancienne Belgique 2013, Lotto Arena 2014, Rock Werchter ’14 (Main Stage), Pukkelpop 2015, Pukkelpop 2017. Zes keer Bastille in vier jaar: waar is Theo Francken als je hem nodig hebt? Op het grote Monopoly-bord van het leven hoeft Bastille wat ons beteft voor zijn muziek niet meteen naar de gevangenis, maar dat zij op het einde van het spelletje met het grote geld naar huis gaan, kunnen wij – in gedachten altijd de bank – niet goedkeuren.

Bastille mag doen wat het doet – alle begrip voor, iedereen zingt zoals-ie vogelt, zei een gewaardeerde collega ooit – maar hoe iemand bij zijn volle verstand en met de wereldgeschiedenis van de popmuziek een muisklik verwijderd kan zeggen: nu zetten we Bastille op… nee. ‘Pompeii’ is catchy (ze hebben er zo nog een paar), zanger Dan Smith is een mooie, vriendelijke ideale schoonzoon, en Bastille doet jaar na jaar zijn best om de steeds groter wordende podia naar behoren met allerhande parafernalia op de vullen, maar wat ze doen is nog altijd hetzelfde als wat ze vier jaar geleden op hun debuut en in KluB C op Werchter deden: grootste-gemene-deler-pop serveren, geen enkel muzikaal idee presenteren waarvan je denkt ‘godsamme!’, teksten declameren die de wereld lijken samen te vatten maar de mens erin compleet over het hoofd zien, en ons een setlist voorschotelen die, op een paar nieuwe songs na (geschreven met dezelfde mal als alle vorige), exact hetzelfde is gebleven.

‘This is fucking surreal for us,’ zei Dan Smith herhaaldelijk. Voor ons ook, Dan. Ga terug naar start. Of zoek een andere bank.