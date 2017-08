Concertreview: Parov Stelar op Pukkelpop 2017

De eenzame trompet aan het begin heeft een omhoogwijzende beker. De beats van Marcus Füreder - die op de webisite van Pukkelpop de succesvolste Oostenrijkse artiest sinds Mozart wordt genoemd - zijn vrij beschaafd. Denk dus eerder Saint-Germain, Trentemöller en Asaf Avidan dan retestrakke techno, een mierennest vol ge-drum’n’bass of gewone Balkanbeats van Emir Kusturica en zijn No Smoking Orchestra, waar Parov Stelar bij momenten een light-versie van is. Als het estafettestokje aan de saxofonist wordt doorgegeven, klinkt alles plots als ‘The Man with the Red Face’ van Laurent Garnier.



'Klinkt als’, zeggen we. Niet ‘klikt even goed als’. En zeker niet ‘klinkt beter dan’. De zangeres heeft overtuigingskracht, en een stem als een klok, maar ze zeurt en praat op één toontje door. Om de beat op den duur niet té vervelend te doen klinken, laat men alles al eens in een skaritme uitlopen… en dan weer terug beginnen, waarna met Balkanbeats en Balkanblazers wederom wordt gedaan alsof Tito Joegoslavië nog bestuurt; wat zeggen we: alsof de Russen Berlijn net hebben bevrijd, of Cab Calloway aan ‘Minnie the Moocher’ gaat beginnen. In onze herinnering begon Cab Calloway vaak aan de ‘Minnie the Moocher’: de groep zou naar verluidt veel verschillende samples gebruiken, maar wij hoorden amper variatie.



Dit optreden speelt zich af op het uur waarin mannen tegen het hek staan te pissen terwijl twintig meter verder urinoirs staan. Het is ook het uur waarop meisjes iets sneller in de nek van minder zatte jongens kruipen. En omdat het aanzienlijk fris is voor een 19e augustus die in deze regio een dik uur bezig is, wordt er eerst gewuifd en gehupst om het bloed te doen stromen, waarna iedereen als vanzelf een dansstapje verder zet, onder het motto 'Nu ze toch bezig zijn.'



Naarmate de set vordert stijgt onze verbazing: een hoop volk gaat er echt voor alsof er niet gewoon van hier tot in Wenen, maar ook verderdoor tot in Vladivostok zeven dagen lang gaat gedronken worden, en er genoeg zal zijn voor iedereen.



Parov Stelar is pret verzekerd. Op Festival Dranouter en op eender welk openluchtgebeuren in een centrumstad zou dat niet anders zijn geweest. Pukkelpop, mogen wij jullie identiteitskaart eens zien?