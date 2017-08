Pukkelpop 2017: U beukt en scheurt de nacht in

De laatste avond te Kiewit kondigt zich aan. Qué? Nu al? Oh deernis, oh rampspoed!

Voorlopig dienen de existentiële vragen van het kaliber ‘wat moeten we nu doen met onze miezerige levens’ zich nog niet aan, voelt u de verpletterende leegte nog niet op uw hart drukken, en worden er nog geen tranen geplengd - dat zal vermoedelijk voor morgen zijn, wanneer duidelijk wordt dat uw partytent finaal naar de zak is en uw gsm, sleutels, en portefeuille ergens in de Kiewitse modder verzonken zijn.

Voorlopig is het enkel peis, vree en vrolijkheid in uw zorgeloze kopje, te zien aan uw bovennatuurlijke, bijna manische enthousiasme. De meest intense dansmoves komen voor het donker, zelfs, godbetert, voor zonsondergang al uit de kast (ooit gehoord van de legendarische Poolse duikboot? Wij ook niet!), en u zuipt snel een hele kralenketting aan bonnetjes op.

Aan dat tempo mag u al blij zijn dat u niet halfweg Mumford & Sons misselijk in uw tent moet kruipen – maar die misselijkheid kan natuurlijk ook voortkomen uit de kutbanjo van diezelfde band. We zeggen het elke keer opnieuw: nog één keer ‘Little Lion Man’ en we zakken persoonlijk af naar de Afrikaanse rimboe (of waar dat rottig schepsel zich ook bevindt) om die kleine leeuwenman een oververdiend nekschot te geven.

Nu goed, u laat het jammerlijke einde van Pukkelpop niet aan uw hart komen, en daar kunnen we enkel blij om zijn. Onze voorspelling voor vanavond betreft vooral veel buitensporige dronkenschap en net-niet-criminele activiteiten, veel geschuur en gesjans, tonnen friet, kebab, en ander vettigs, maar vooral: glimlachen en grijnzen dat het een lieve lust is.