Cocaine Piss speelde op Pukkelpop voor een overvolle, aan de naden barstende Lift-tent. Dat betekent enerzijds: de trashpunk van Cocaine Piss is veel te groot geworden voor een over het paard getild Quechuaatje als de Lift. Anderzijds: de organisatie zal vast een geldige reden gehad hebben om punk- en metalpodium The Shelter af te schaffen, maar het heeft duidelijk gezorgd voor een nomadisch contingent verweesde gitaarliefhebbers die nu al een weekend lang over de weide struinen op zoek naar een nieuwe thuishaven. Ongeveer vijfentwintig minuten lang vonden ze dat vandaag bij het hartverwarmende Cocaine Piss uit Luik.

Hun zangeres Aurélie Poppins was - zoals eigenlijk altijd, dus het zou ons niet meer zo mogen verrassen - vandaag weer de vleesgeworden oorvijg op het podium, de ultieme prikkeldraadpin-up. Een frontvrouw die zichzelf afmat om u en ons meer energie te bezorgen. Ze raasde als een bezetene over het podium, wrong haar stembanden alle kanten uit, brulde het prut uit onze ogen - en dat alles zonder vocaal ook maar één keer door het papier te schieten. De rest van de band - Mathias Estelles Y Carion, Yannick Tones en Julien Diels, gitarist, drummer en bassist - stonden of zaten er in vergelijking bijna stoïcijns bij.

Tussen twee van hun razende nummers door gunt Cocaine Piss u en zichzelf gemiddeld een halve seconde ademrust. Eén keer werd er wat langer gewacht: toen was Poppins zo ver het publiek ingelopen dat ze - met de microonkabel die ze al die tijd achter zich aan had gesnokt - vast was komen te zitten in een kluwen van toeschouwers. Niet dat ze daarna terug naar het podium stapte: er werden drie security-mannen opgetrommeld om als kabeldrager te kunnen dienen.

'Pussy', 'Pigeon', 'Incest', 'Fuck this Shit': Luiks finest heeft haar volledige set - een nummer of 17 - gespeeld op vijfentwintig minuten, ongeveer de helft van de tijd die hen was toebedeeld. Geen mens die hen dat kwalijk nam; we waren allemaal aan zuurstof toe.

Terzijde: een mens komt verrassend weinig ranzige afbeeldingen tegen als hij de woorden 'Cocaine', 'Piss' en 'Pussy' op Google ingeeft. Google kent de band uit Luik dus al. We wensen het de rest van de wereld ook toe.