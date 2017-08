Concertreview: Migos op Pukkelpop 2017

Tweeënhalve ster eraf voor de halve set: eerst je dj 20 minuten laten opwarmen, dan tergend traag en vol streken opkomen, en nog een half uurtje over hebben om je punt te maken. Is dat de nieuwe stijl, ja?



Maar. Er komt opnieuw een halve ster bij voor de robotica in één van de stemmen, en voor de hey’s, de dripdrips, de woo's en de poo’s, de splash-kes, voor thot-thot-thot en voor skr en prrt (die skr's, en prrt's zijn veruit onze favorieten). Als ze iets vies vinden zeggen die van Migos dan weer gewoon ‘whaa’.



Voor lyrics en rhymes en versregels en wijsheden moet je hier niet zijn. Voor een begroeting die begint met ‘Pukkelpop, when I say Mi, you say Gos’ wel.



Opener ‘Get Right Witcha’ is - als het om het geld gaat dat de track gaat opleveren - het onderdeurtje: slechts 75 miljoen clicks op Spotify, 46 miljoen op Youtube. De enige zin die we van ‘Witcha’ verstaan hebben? ‘Middle finger up / fuck the system’



Tweede song ‘Slippery’? Spotify: 133 miljoen. Youtube: 89. Iemand - was het nu Quavo, Offset of Take-Off, wij zijn het vergeten - rapt traag als Steve Stevaert van one tot six o’clock. Ondertussen staat één van de drie er en sigaartje bij te roken. Of Migos nu alle tijd heeft of niet, ze nemen hun tijd. Eéntje laat aan de camera zien dat hij evenveel metaal op zijn tanden heeft zitten als hij aan zijn polsen heeft hangen.



‘What the Price?’ is autotune-reggae en verre van slecht. ’T-Shirt’ (Spotify: 174 miljoen. Youtube: 189) wordt ingeleid met ‘If you’ve got love for your mama, give me a mama’. Daar wordt het woord ‘mama’ mee bedoeld, natuurlijk.



En daarna: de hit ‘Bad and Boujee' die met de geweldige intro ‘You know so we ain't really never had no old money / We got a whole lotta new money though, hah’. Die gaat aanzienlijk wat new money opleveren, want Spotify zegt: 344 miljoen and counting, op Youtube zitten ze - mogelijk omwille van de moordbitches in de clip - aan 460 miljoen. ‘My bitch is bad and boujee', vrij vertaald betekent het trouwens dat ze een heet wijf is, en lekker bourgeois.



Voorlopig nog één ding: als u hen ergens hoort rappen dat ze van ‘the nawf’ zijn (van het noorden, dus), dat is relatief. Ze komen uit het zuiden, meerbepaald uit de stad Atlanta, maar dan uit het noorden van Atlanta.



Zo. Drip-drip-drop, woo, splash skr, hey en prrt nog an toe, wij zijn uit van hier.