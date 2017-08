Concertreview: The Van Jets op Pukkelpop 2017

John Lennon zei ooit: ‘If you tried to give ‘opening act’ another name, you might call it The Van Jets’. En gelijk had hij. Main Stages openen: voor The Van Jets is het stilaan a way of life geworden. Ze stapten het podium op en in hun ogen las je: après nous, le déluge.

The Van Jets stonden luid, zo luid dat wij er een paar rijen voor achteruit gingen. ‘Iedereen wakker, ja?’ vroeg zanger Johannes Verschaeve een paar songs ver in de set. Iedereen wakker, jawel. Het deed ons denken aan de allereerste keer dat we The Van Jets zagen, in zaal De Zwerver in Leffinge, preselectie Humo’s Rock Rally 2004. Toen klonk het na één song: ‘Zèdde wakker?’ Een thuismatch daar in Leffinge, en dat was het in Kiewit na al die jaren stilaan ook een beetje. The Van Jets gingen met het goud aan de haal in de Rock Rally van 2004, en hoewel ze Pukkelpop 2017 wellicht niet gaan winnen, mogen ze wat ons betreft zonder twijfel in de top-10.

We kregen de classics en de hits, gespeeld alsof ze er voor het eerst mee op tournee waren: ‘The Future’, ‘Pink and Blue’, ‘Shit To Gold’, ‘Broken Bones’ (opgedragen aan al wie hier al drie dagen op en rond de wei hing te stinken) en het geweldige ‘Two Tides Of Ice’, een song zoals Bastille er geen enkele heeft.

De band werd voorgesteld, met op gitaar: Wolf. Ook dat kunnen weinig groepen zeggen.

De nieuwe plaat, ‘Future Primitives’, is pas voor na de zomer, maar single ‘Boy To Beastie’ is nu al ingeburgerd genoeg om als afsluiter perfect op z’n plaats te zijn. En dan gezamenlijk vooraan gaan buigen zoals ook The Rolling Stones en Pink Floyd dat doen. Festivals openen is een kunst.