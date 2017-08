Frontman Will Toledo maakte er vandaag in de Club van Pukkelpop niet veel woorden aan vuil - geen bindteksten en op het einde van het concert was de drummer nog aan het euh, drummen toen Toledo zijn pedalen en kabels al zwijgend aan het opbergen was - en wij dus ook niet.

De verrassing waarmee 'Teens of Denial' vorig jaar uit de taart kwam gesprongen, was de manier waarop Toledo het geluid van zijn favoriete sixties-bands eerst wist te vertalen in dat van ninetieshelden (Guided By Voices, Pavement, etc etc), en dat dan weer kon omzetten in iets dat nieuw klonk in 2016. Uit de cd-recensie in Humo: '‘The Ballad of the Costa Concordia’moet u minstens één keer gehoord hebben. Wat is 11’32’’ in een mensenleven?'

'Vincent' en 'Fill In the Blank' deden op Pukkelpop net hetzelfde als op plaat: overtuigend openen. In '(Joe Gets Kicked Out of School for Using) Drugs With Friends (But Says This Isn't a Problem)' huilde Toledo met overgave en aandoenlijk toegeknepen ogen naar de maan. 'Drunk Drivers / Killer Whales' moet al wreed zijn best doen om ergens géén hoogtepunt te zijn, en op Pukkelpop is dat weer niet gelukt. Toledo vergelijkt de mensheid met zatte chauffeurs die hortend en botsend thuis proberen te komen. Hij neuzelt over hoe je een levensverhaal in elk medicijnkastje kan vinden, én weet tegelijk te rocken als de beesten.

En dan zat de set van Car Seat Headrest erop. We hebben het niet geteld, maar in onze herinnering lijkt het alsof de band maar een handvol songs heeft gespeeld, geen enkele daarvan outstayed its welcome, en toch zijn de vijftig minuten voorbij gevlogen. Het was 17 graden buiten, maar snikheet in de tent. En het was allemaal veel minder rommelig dan we hadden verwacht. Wij concluderen: goeie show.