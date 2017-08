Pukkelpop 2017 door de ogen van The Van Jets (fotodagboek)

Pukkelpop Concertreview: The Van Jets op Pukkelpop 2017

John Lennon zei ooit: ‘If you tried to give ‘opening act’ another name, you might call it The Van Jets’. En gelijk had hij. Main Stages openen: voor The Van Jets is het stilaan a way of life geworden. Ze stapten het podium op en in hun ogen las je: après nous, le déluge. 47