Concertreview: Band of Horses op Pukkelpop 2017

Band of Horses is een hoogst aimabele groep geworden. Nu Ben Bridwell heeft ingezien dat tenten leuker zijn dan stadions, en dat ‘werelddominantie’ geen must is – op Pukkelpop de Club afsluiten is toch óók groots – is Band of Horses een gezelschap dat het ene beroezende concert na het andere mag bijschrijven op het cv.

Op Pukkelpop begon het zaterdag nog in Grandaddy-sferen – ‘Casual Party’, bijvoorbeeld – om in de loop van de set richting ‘Lekker rechtdoor, ook al zegt de GPS iets anders’-rock te evolueren. Een beetje duderock, wat kampvuursentiment, een hint van americana, een poging tot vrolijke Strand of Oaks.

Band of Horses lijkt me zo’n groep die aan de toog besefte dat bier drinken dubbel zo leuk wordt als je er ook muziek bij maakt. Een groep ook die nooit ruziemaakt op de tourbus, zelfs niet wanneer een lolbroek ‘Croque Monsieur’ van Gert Verhulst heeft opgezet.

Maar dat fraaie uur in de Club dus: ‘No One’s Gonna Love You’ plooide zich mooi open tot een prachtige tearjerker. Bridwell vond het zichtbaar fijn, uw gul getoonde adoratie. Als je wat demonen uit te zweten hebt, kan je slechtere psychiaters toegewezen krijgen dan het Pukkelpoppubliek. Ook ‘The Great Salt Lake’ klonk als een grote roman – eentje waarin de wonde geheeld is, maar het korstje blijft kietelen. En ‘Compliments’ was tragische schoonheid.

In de finale werd het helemaal verbijsterend prettig. ‘The Funeral’ bijvoorbeeld was episch als een vakantie met Eva Pauwels, meeslepend als een kinderlokker en euforisch als een maagd die onverwacht bepoteld wordt door Danira Boukhriss.

En toen gingen de boel dus dicht, en prutste Bridwell de sleutel in het slot. Je was weer vier dagen lang práchtig gecoiffeerd, Pukkelpop!

Het moment

‘The Funeral’. Donkere titel, dot van een song.

Het publiek

Was blij met zoveel passie op het podium, en retourneerde minstens even veel liefde.

Quote

‘You’re a great fucking crowd!’ O ja: dat waren we.

