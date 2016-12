Wilde en warme gloed welde in ons op, toen we Jan uit Team Bart een plek in de finale van 'The Voice van Vlaanderen' zagen halen. Jan Van De Ven, zo moet u weten, schopte het tijdens Humo's Rock Rally 1990 tot in de finale. Behoorden tijdens het slotakkoord van die editie tot het concurrentieel veld: ontluikende bandjes rond de piepjonge Luc De Vos en Stijn Meuris.