Warhola en Nordmann tonen hoe het moet op de finale van Humo's Rock Rally 2016

In afwachting van de grand finale zullen laureaten uit vorige jaren op zaterdag 9 april hun ding komen doen op datzelfde podium. Zowel de Compact Disk Dummies (goud in 2012), Meuris plays Noordkaap (goud in 1990), The Van Jets (goud in 2004) als De Brassers (publieksprijs 1980) staan op de affiche.

Na al het feestgedruis op 9 april zullen de 10 finalisten van de editie 2016 amper 24 uur later strijden om de knikkers. Omdat ook die avond feesten op de eerste plaats komt, trakteren we op twee kleppers die de vorige editie het mooie weer maakten. Zowel Warhola, winnaar uit 2014, en Nordmann, verdienstelijk tweede uit datzelfde jaar, zullen komen tonen what it takes om je laureaat van Humo's Rock Rally te mogen noemen. Warhola stond woensdagavond nog in de Ancienne Belgique ter voorstelling van hun nieuwe LP. Hoe het hen daar vergaan is, leest u hier. Onderaan kan u een voorsmaakje vinden van wat u zondag mag verwachten.

Warhola (Aura)

Nordmann