Zondag a.s. (10 april) kruisen de 10 finalisten van Humo's Rock Rally 2016 de degens. Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft hen? Het antwoord op deze vragen komt u te weten in onderstaande filmpjes. Indien u de tocht naar de AB niet kunt ondernemen, kunt u simpelweg vanuit de luie zetel meekijken: op humo.be streamen we de hele finale live, te beginnen vanaf 15 uur!