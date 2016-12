Vandaag, zondag, zullen we eindelijk de opvolgers van dEUS, School is Cool, Goose of Balthazar zien opstaan. Vanaf 15 uur strijden de tien finalisten in de Ancienne Belgique in Brussel om de eeuwige roem in de 20ste aflevering van de moeder aller rockwedstrijden! Bent u niet zo goed te been of heeft u een andere geldige reden om er niet bij te zijn? Humo schiet ter hulp!