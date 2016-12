Op een meer dan eervolle tweede plaats eindigen de 16-jarige hiphopers Rewind Productions, en op de derde plek heerst de genaamde Dirk.! Vergeet ook jullie zelf niet op de borst te kloppen want jullie waren een heerlijk publiek - in de zaal, tijdens de voorrondes èn op onze livestream. Voor u was het overigens glashelder: Delta Crash wint Lenovo's Publieksprijs!

Whispering Sons is nu al zeker van een plaats in de eeuwigheid, en met deze overwinning zichzelf voegend in het eindeloos lange lijstje van grootheden uit de Hall of Fame van Humo's Rock Rally. Daarmee zijn ze in het goede gezelschap van onder meer Das Pop, dEUS, Milow, Goose, Jasper Erkens, Novastar, Noordkaap, Hickey Underworld, Steak Number Eight, Mintzkov, Evil Superstars, School is Cool, Admiral Freebee, Absynthe Minded, Compact Disk Dummies en Warhola!