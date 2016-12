Winnaar van Lenovo's Publieksprijs in de finale van Humo's Rock Rally: het podiumzweet van Delta Crash

Zanger Bert Vanderbeken, met net-uit-bed-Beatleskopje stijf van de adrenaline: 'Ik heb mij nog nooit zo geamuseerd en tegelijk heb ik ook nog nooit zo slordig gespeeld. Door die immense drive zat ik in het laatste nummer compleet verkeerd met mijn akkoorden. Nu, ik denk niet dat het opviel, buiten bij de rest van de band dan, want het coole was dat het publiek blijkbaar in dezelfde drive zat.' Waarop de rest beaamde: 'de energie zat goed, dat is wat telt'. U zal het ons niet horen tegenspreken.