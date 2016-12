'Ik denk dat ik een keer of vijf naar het toilet ben geweest. Tijdens het optreden, hé!' Gitarist Frederick Desmedt vond een geneesmiddel tegen darmconstipatie: optreden in de finale van Humo's Rock Rally. Zanger Jelle Denturck vatte hun optreden samen als volgt: 'We hebben goed gespeeld, de vibe in de zaal was fantastisch! We weten echter niet hoe de jury redeneert natuurlijk, maar we zijn in blijde verwachting!'