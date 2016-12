De finale van Humo's Rock Rally: het podiumzweet van Equal Idiots

Een eenzame crowdsurfer werd eventjes misbegrepen, maar kon zich dan toch horizontaal in het publiek storten. Equal Idiots zelf? Hadden duidelijk een teveel aan adrenaline na hun optreden. 'Het was niet altijd even strak, maar we hebben ons gesmeten!' Drummer Pieter Bruurs geeft - tijdens een zeldzaam nuchter moment - zijn deskundige analyse. 'Heel dankbaar dat we hier mochten staan!' Zanger Thibault Christiaensen zocht even verzorging voor een opengereten vinger - die drommelse snaren, begrijpt u - en murmelde vervolgens: 'En nu maar vroeg ons bedje in, want morgen begint school weer!'