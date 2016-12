De finale van Humo's Rock Rally: het podiumzweet van frøwst

Zanger Arne De Tremerie - u ook bekend van zijn deelname aan De slimste mens ter wereld - moet zijn doortocht in de AB nog even laten doordringen. Op het podium leek het vlotter te gaan. 'Ja, dat is puur door de zenuwen. Het is óf je helemaal geven, óf verstarren. Weet je, je staat maar één keer in die AB - daar zullen we voorlopig even vanuit gaan - en ineens komt dat besef binnen en weet je dat het nu of nooit is.' Dat de jury op zijn zachtst gezegd verdeeld was over Frowst kan hij wel relativeren: 'We staan hier, dat moet toch íets betekenen. We hebben wel weerklank in de zaal. Dat voelt goed. En we zien wel wat er vanaf hier gebeurt.' Maar eerst een pint en een sigaret. Prioriteiten moeten er zijn.