Zanger-bassist Les Troquet leek harder onder de indruk: 'Ja, het was wel feller dan ik had gedacht, spelen voor de AB. Veel volk ook. Normaal tuur ik geregeld in het publiek, om te zien of er volk danst, maar nu waren ze met te veel. Op de preselectie was er een bijvoorbeeld een vrouw in rolstoel die toch heel hard haar best deed om te dansen. Heel cool.' Wanneer hij doorheeft dat we 't gesprekje aan het opnemen zijn 'Grote shout out naar Tongeren! En nu gaan we pintjes drinken!'.