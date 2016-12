Zilver in de finale van Humo's Rock Rally: het podiumzweet van Rewind Productions

Hoe de jongens het zelf vonden? 'Speciaal. Maar op een goeie manier, hé. Het laatste halfuur voor het optreden had ik superveel stress.' Plots was de kans om plat op hun gezicht te gaan immers stevig de hoogte in gegaan: 'Net voor we op moesten kregen we te horen dat er geen draadloze microfoons waren. Met dat dansje erbij was dat wel tricky, in de preselecties struikelden we soms. Maar hey, eens we bezig waren ging het echt kweenihoe vlot.' Waarop de derde vond dat het genoeg was met naar eerste indrukken polsen en uitbarstte in 'We did it! We did it! We did it!'. En juichend verdween het trio in de backstage, nog voor we ze konden zeggen hoe schattig we ze wel vonden. Misschien maar best zo.