De finale van Humo's Rock Rally: het podiumzweet van Milpool

Hij moest nochtans eerst een flinke brok zenuwen zien weggslikt krijgen. 'In dat eerste nummer moet ik al meteen superhoog beginnen zingen, maar ik zat er flagrant naast. Ik hoop dat niet al te veel volk het gemerkt heeft.' Bas Bombeke, voor de logica niet aan bas, maar op gitaar had wél van seconde 1 een kamerbrede grijns op zijn tronie: 'Ja zalig, al dat volk dat daar al staat, een deel speciaal voor ons, dat is echt waanzin! Zot hard van genoten'. 'Het was wat ambetant om de spits af te bijten, maar ik zie er de voordelen nu wel van in. We hadden een lange soundcheck én we zijn er vanaf voor de rest van de dag.' Tenzij milpool wint natuurlijk. 'Dat zal ons alvast niet tegenhouden om nu in de pintjes te vliegen.'