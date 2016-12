Bekijk de winnende set van Whispering Sons tijdens de finale van Humo's Rock Rally 2016! (video)

Er is nog hoop...tja...is dit nu echt het beste wat een wedstrijd als de Rock Rally te bieden heeft? Een kwartier lang eentonige, deprimerende geluiden voortbrengen waarbij de gitarist vooral zijn toverdoosjes liet horen, een bassist de naam niet waardig is en een gast die op een drumpad wat staat in het rond te kloppen. Van de zangeres heb ik geen woord verstaan, laat staan dat dit soort zanglijnen door elke twaalfjarige beginnende zanger kan voortgebracht worden. Vernieuwend zijn is één ding, maar vernieuwend zijn om alleen maar dàt te zijn, leidt nergens heen. Ik geef dit groepje het voordeel van de twijfel onder het motto 'dat ze nog moeten groeien', maar of dit een winnaar van de grootste rockwedstrijd van België moet zijn...? En neen, ik heb geen enkele affiniteit met enige andere deelnemers...