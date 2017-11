U wil er bij zijn wanneer binnenkort her en der in het Vlaamse land de opvolgers van dEUS, School is Cool, Goose of Balthazar opstaan? U wil de muziekgeschiedenis die de komende maanden weer geschreven wordt met welgemikt applaus en boegeroep van de juiste interpunctie voorzien? Dan bent u hier aan het juiste adres. Alles over het wat en waar van Humo's Rock Rally 2018, de 21ste aflevering van 's lands meest roemruchte rockconcours, vindt u op deze pagina. Tot snel!