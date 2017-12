Humo's Rock Rally 2018: de demo-selectie, dagen 1 en 2

Mocht u zich afvragen wat die vreemde gloed toch wel mag wezen die de laatste dagen de lucht kleurt, dat vreemde gedruis dat in de atmosfeer hangt? Wel, Humo’s Rock Rally 2018 heeft officieel een aanvang genomen. Kwestie van het een beetje ordelijk te laten verlopen, zijn we begonnen met het selecteren der demo’s. U bent met z’n achthonderdvierentwintigen, waarvoor alvast een dikke proficiat. En laten wij u meteen ook maar even meegeven wat wij na twee dagen luisteren en wieden zoal geleerd hebben.

Hier begon het mee: ‘The band creates a raw energy without losing the heart of the song out of sight’. Schabouwelijk Engels, uitstekend plan.

Meteen daarna ook al een groep die ons de stuipen op het lijf wilde jagen: ‘Zweverige stukken worden afgewisseld met energetische riffs, daarboven komen maniakale vocals die je het gevoel geven dat Buckley niet dood is’. Dat viel uiteindelijk wel mee. Dat bang maken, de rest niet zo. Buckley bleef dood.

Acht deelnemers ver en ook het eerste ontblote bovenlijf was al een feit. De drummer, of course. De tweede song van de groep in kwestie heette ‘Planet Penis’. Invloeden: NOFX, Blink 182, Sum41, Millencolin en Green Day. Geen van die groepen heeft in Humo ooit meer dan twee sterren gekregen.

En wordt er anno 2017 ook nog op of aan spoorwegen geposeerd, zegt u? Tuurlijk wel. Door A Dolphin uit Halle, bijvoorbeeld. Of door Shaun Van Steen, alias Waeslander, die het in zijn eentje deed. Hij zal toch geen andere plannen hebben gehad?

Als invloed wordt Kendrick Lamar vaak aangehaald, maar zeggen dat we die invloed ook al hebben gehoord, is de waarheid geweld aandoen. Eveneens vaak vermelde invloeden: Wilco en Radiohead. Dat laatste blijkt vaak gewoon een excuus te zijn om maar wat in het wilde weg te musiceren.

Tip tussendoor: als je niet kunt zingen en geen songs kunt schrijven, kun je best geen singer-songwriter worden.

En aan de groep Kotsebeu: blij dat we u niet op de laatste dag voorgeschoteld hebben gekregen, een grapje ware onvermijdelijk geweest.

Dag twee eindigde met ‘ternaire postrock met een verhalend karakter’. Het klonk exact zo en het is niet geselecteerd. Tot morgen misschien!