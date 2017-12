Meer stonerrock. Echt waar. Zij het niet meer zo massaal in één gulp als die ene namiddag. Maar we kunnen wel officieel stellen dat elk gehucht in Vlaanderen tegenwoordig minstens één stonerrock-groep telt. Het mag geen wonder heten dat Queens Of The Stone Age met ruime voorsprong het vaakst als invloed wordt aangehaald. In de lijst der invloeden is de tweede plaats voor Radiohead, met Nirvana op drie en Nick Cave op vier. Vooral die laatste is redelijk vreemd: probeer maar eens iets te maken dat op Nick Cave lijkt als je Nick Cave zelf niet ter beschikking hebt. De hoogste Belgische notering bij de invloeden is voor Millionare, gevolgd door dEUS, Triggerfinger en Balthazar.

Nog zoiets: als het geen hoek af heeft, bestaat het niet. Funk, country, pop, garage, singer-songwriter: alles met een hoek af! Terwijl het toch zo allemaal al moeilijk genoeg is, niet? En maar grossieren ook. In vette beats, in mokerriffs, in wulpse zanglijnen, pompende bassen en esoterische synths. Eerlijk is eerlijk: het mocht af en tot wat minder zijn, dat grossieren.

The Future Champs grossierden dan weer in iets wat wij nooit eerder hadden gehoord. We citeren wat zij in hun bio optekenden over de bassist: ‘Als ware metalfanaat, met stevige invloeden van Metallica, is hij de juiste man voor strakke, zwalpende baslijnen’. Strakke, zwalpende baslijnen: hij kon het nog ook!

En aan Erik uit Brugge, een man die alles alleen doet: niet meer drummen alstublieft.

Maar er viel ook wat positiefs te beleven: een forse lading geselecteerde groepen en artiesten bijvoorbeeld, en op dag vijf selecteerden wij zowaar twee groepen vlak na elkaar, iets wat in de geschiedenis van Humo’s Rock Rally niet eerder was voorgekomen.

De prijs voor de beste groepsnaam gaat naar The Merican Dream. De uitleg die de Urban Dictionary geeft aan het woord ‘Merican’ mag er ook zijn: ‘Many ‘Americans’ use the word merican when filling in forms as it saves valuable time and energy which could be more purposely used for eating or drinking. ‘We are mericans and we are proud’. ‘God bless merica and its mericans!’’. Tot morgen!