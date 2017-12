Humo's Rock Rally 2018: dit zijn de 100 geselecteerde bands

Dagenlang worstelde onze jury zich door de talloze demo's die aspirant-rockhelden instuurden, maar de kogel is door de kerk. Deze 100 bands verdienen volgens het vakkundige oor van onze rechtvaardige rechters een felbegeerd stekje in de preselecties van Humo's Rock Rally 2018. Aan allen die geselecteerd zijn: proficiat! Aan allen die níet geselecteerd zijn: ook proficiat!

De schifting is gebeurd, en het kaf is van het koren gescheiden, maar dat wil niet zeggen dat we er al zijn: verre van zelfs. Nu volgen 10 preselecties in evenveel concertzalen, waarna er nog eens – hallo! – 80 bands afvallen. De 20 overblijvers spelen twee halve finales, en de beste 10 strijden uiteindelijk op 22 april, op de heilige planken van de Ancienne Belgique, onder elkaar voor de uiteindelijke overwinning, eeuwige roem en desgewenst een tongzoen van Guy Mortier.

Maar vooraleer we over onze eigen voeten struikelen: de preselecties, dus! U kunt er zelf bij zijn om the next big thing gade te slaan in De Zwerver, Vooruit, Club Nova, Cactus Club, De Posthoorn, Cultuurcentrum Mechelen, Het Depot, Club 26, CC Den Hoogen Pad, Club 27 en Nosta – als u in Vlaanderen woont, is er in de periode van 19 januari tot 17 februari ergens dichtbij wel een Rock Rally-evenement. Laat van u horen, steun uw favorieten en vooral: graaf naar ontdekkingen. Alle honderd bands staan hieronder op een rijtje, en vallen meteen - zonder remmingen of kosten - te beluisteren.

Vragen en/of opmerkingen? rockrally@humo.be

Dit zijn de 100 bands en hun speeldata:

Nazareth

Hulder, EMY, Orkatrofee, Modern Art, Philemon, VONNIS, Moonai People, HouseMan, Berg, Wet Wild Woods

Leuven

Benji Beats, (TULSK)i, noisedriver, R-Mind, Skope B, The Black Banjos, Bonoz, tropicalwaves, Cold Open, Flashblaster

Genk

Portland, BigFatToddlers, Voyages, Rob and the Memes, Horses Blew, The Apollo Program, Subway City, Bruna, Ugly Weirdo, Sir Bear

Edegem

Walther, Ohio Mark, Kroese, The Calicos, Sem Phi, How Tall was Goliath?, Anneleen Debaveye, Laguna, Sania, Orang Orang

Brugge

Giraffic, Sunflower, The Waltz, How Tsunami, Topanga, Louie, Tuk Tuk Thailand, Mermaid, COZIN, Budget Trash

Leffinge

Attention Attention, James Francis King, Comet Street, Mauger, Josefien Deloof, Lost Baron, Isadore, Jay & the Coffee, Uncle Wellington, Creatif Mindz

Opwijk

Sweetzalt, Midwinter, First Floor, watchoutforthegiants, Steph Van Uytvanck, Deadline Rock'n Roll, HarryKuntz, Barking at the Mailman, P.A.T.N.T.H.E.R., King Victor

Hamont-Achel

ILA, Future Messiah, Rivals of Madtown, Fake Empire, True Rose, Shamsbedja, Jo Jo Lecharo, Stone Religion, Breakfast at midnight, Sustain

Maldegem

leWis, LENI., Monskopoli, Beech, Lip Service, Low Land Home, delvaux, Koala Commission, Carrasco, Madame Blavatsky

Mechelen

winterfort, Tevin.MK, Marlijn, Danny Blue and The Old Socks, Bleak, Year in the Wilds, Afterhoursclub, Nothombre, Walmok, Diane Grace

