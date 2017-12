Humo's Rock Rally 2018: demoverslag (slot)

Het is niet te geloven maar het is zo: we zijn erdoor. 824 demo’s beluisterd, terug beginnen roken, weer gestopt, twee vapors versleten, acht bakken Jupiler soldaat gemaakt, vier flessen cognac en drie dozen dafalgan geledigd (schrappen wat u niet gelooft), maar we leven nog, en u… bent heel misschien geselecteerd voor de preselecties van HUMO’s Rock Rally. Dat komt u zeer weldra alhier te weten. Maar eerst nog even een kort verslag van de laatste dagen.

Laten we even inzoomen op de namen. Vorige keer hebben we het al gehad over The Merican Dream, een goeie groepsnaam, maar er zijn natuurlijk ook nog de eigennamen, namen die u gratis in de schoot geworpen werden en waarvan het dus extra mooi meegenomen is als ze enigszins ronkend in het oor liggen. Zo was er de groep Last Living Souls (niet zo’n heel goeie naam) met op drums de heer Dominicus Joep. Dominicus Joep? Echt waar? Te gek, man! Of de negentienjarige George Dylan uit Brugge: goeie naam, George. De genaamde Gilles Dhaenens was dan weer niet tevreden met wat hij van pa en ma had gekregen en maakte er Gilles Drang van. Niet slecht.

De meest alomtegenwoordige deelnemer was lange tijd Mauro Bentein (twee jaar geleden ook al prominent aanwezig in demo- en preselectie-fase), maar in de laatste rechte lijn werd hij onverbiddelijk voorbijgestoken door Boris Willems, wiens jongere broertje Sigi het qua inzendingen net iets rustiger hield. Willems de Oude verpletterde het record van Dirk ‘Buscemi’ Swartenbroekx die - laten we er even met de pet naar slaan, het is tenslotte bijna weekend – in 1992 met acht ‘projecten’ deelnam.

Ook nog even iets over de bio’s: die hebben wij graag kort. Aan Yew, Schreber, Lighthousing, Heisa, Bobby C, Abudhabi VZW, Diva, Vagabundos, Mrmyst, Los Venturas en Les Trigresses Rouges: uw manuscript is op weg naar de uitgeverij.

En het is ook geen slecht idee om ons in uw bio een beetje warm te maken voor wat ons uwentwege muzikaal zoal te wachten staat. Hiermee lukt dat niet: ‘Ongezongen verhalen worden vertaald in instrumentale uitbarstingen die escaleren naar het slopen van muzikale grenzen. Snijdende gitaren, dreunende bassen en hyperactieve drums doen Galmer uit het stof herrijzen. Neem deel aan onze zoektocht’ . James, de aambeienzalf!

Wat de ingezonden foto’s betreft hadden wij over het algemeen weinig te klagen. Toch één vraagje voor solo-man Dries Bongaerts, die ons verblijdde met een live-foto: wat stak daar in je zakken, man? Bakstenen?

En tot slot onze welgemeende dank aan de groep Drink My Puke, die ons twee jaar geleden ook al een glimlach op het gezicht toverde met de song ‘Gemarineerde Kak’. Dit keer was het prijs met de prachtcompositie ‘Strontburger’. De zanger van Drink My Puke heet Vomit Eater, vroeger speelde hij in het groepje Anale Bezem.

Vomit Eater en de zijnen waren niet de enigen die ons tekstueel met uitwerpselen om de oren sloegen. De groep Zuperking had iets gecomponeerd dat ‘Scheissdreck’ heette, waar het collectief Super Sauce ‘Pee Is the Solution’ tegenover stelde. Super Sauce leverde ook iets af wat zich in het Nederlands leek te gaan afspelen: ‘Zweet Kind Och Mijne’, geen cover van ‘Sweet Child O’ Mine’ maar gewoon ‘Sweet Child O’ Mine’ zelf. Gefeliciteerd Guns N’ Roses! Wel op tijd komen in Hamont-Achel, hè Axl?