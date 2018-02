Brons op Humo's Rock Rally 2016: dirk. dropt zijn debuut

'Alsof je lachend roept: 'Het leven is kak!''

HUMO Lang nagedacht over die titel?

JELLE DENTURCK «Geen halve minuut. Onze plaat heeft geen concept. Het enige wat de nummers met elkaar verbindt, is dat ze samen op één plaat staan. Dus waarom niet gewoon het ding noemen wat het is?»

HUMO Twee jaar geleden werden jullie derde op Humo’s Rock Rally. Wat herinner je je van die finaleavond?

DENTURCK «Dat de koelkasten pas na het laatste optreden open mochten, een regel die Humo blijkbaar heeft ingevoerd nadat Evil Superstars zich tijdens hun finale strontzat hadden gezopen. Ook de vriendschappelijke sfeer tussen de bands. En mijn mama en papa die apetrots vooraan stonden. Zoals altijd speelde ik op de basgitaar die mijn vader ooit voor zichzelf gekocht had. Hij heeft de grote podia in België nooit gedaan, maar ik zorg ervoor dat zijn basgitaar dat wel doet.»

HUMO De muziek op ‘Album’ klinkt donker en onzeker in vergelijking met de zonnige songs van je vorige groep Protection Patrol Pinkerton. Is je muzieksmaak veranderd of is je leven donkerder geworden?

DENTURCK «Allebei. Met dirk. grijp ik terug naar de muziek waarmee ik ben opgegroeid. Mijn papa was een grote fan van Pearl Jam en mijn mama hield van Red Hot Chili Peppers. Ik ben weer naar die muziek beginnen te luisteren toen mijn mama ziek werd. Zes jaar geleden heeft ze borstkanker overwonnen, maar op het eind van de zomer van 2016 stelden de dokters nieuwe tumoren vast. Ze waren duidelijk: ‘We kunnen niets meer doen.’ Op 1 mei vorig jaar is ze gestorven.

»Het laatste optreden met Protection Patrol Pinkerton speelden we in Izegem voor Music For Life, eind 2016. Vijfhonderd meter verder lag mijn mama doodziek in quarantaine. Ze had me doen beloven dat ik zou spelen, want ze vond mijn muziek erg belangrijk. Maar het optreden was een hel. Achteraf viel mijn papa in mijn armen en hij weende zoals ik hem nog nooit had zien wenen.

»Die avond heeft me fundamenteel veranderd. Ik begon me vragen te stellen over alles. Ben ik er genoeg geweest? Heb ik haar trots gemaakt? Wat is nu het nut van het leven? Ik begon mezelf te verwaarlozen, kwam nog zelden buiten, at ongezond en dronk te veel. Veel daarvan is in onze plaat gekropen. Muzikaal klinken we krachtig en zelfverzekerd, maar de teksten zijn één en al twijfel. Geen zorgen, hoor, het gaat beter nu, ik denk zelfs weer aan de toekomst. Maar er zal nooit een dag komen waarop ik mijn mama niet meer mis.»

HUMO Johannes Genard van School Is Cool is fan van dirk. Hij merkte op dat jullie muziek extra hard binnenkomt omdat jullie er niet uitzien als een band die stevige rock maakt.

DENTURCK «Tof dat hij net dat eruit pikt, want wij vinden het één van onze troeven. Harde gitaarmuziek is vaak stoer en macho, op het randje van gemeen. Maar ik beschouw mezelf niet als een bijzonder mannelijke man en ik ben niet boos op de wereld. Dat maakt outsiders van ons. Op de grens van bepaalde genres, daar bevind ik me graag.»

HUMO Johannes vroeg zich ook af wat dat toch is met dat korte broekje?

DENTURCK (lacht) «In 2015 speelden we op Melkrock. Het was ontzettend warm en ik besloot een short aan te trekken, en een paar lange witte sokken. De foto’s achteraf waren geweldig, dat shortje zette mijn spastische X-benen extra in de verf. Sindsdien is het broekje een deel van onze look.»

HUMO In de hoestekst van ‘Album’ vermelden jullie ‘Rick & Morty’ en ‘BoJack Horseman’ als invloeden. Dat heb ik bij geen enkele andere artiest gezien. Waarom die animatiereeksen?

DENTURCK «Na elke schrijfsessie bekeken we met de hele band een aflevering. Het knappe aan die reeksen is dat de humor onnozel is, maar de achterliggende betekenissen zijn héél diep. Die botsing tussen absurditeit en bittere ernst zit ook in onze muziek. Alsof je lachend roept: ‘Het leven is kak!’»

HUMO Je verklaarde ooit dat ‘Fluorescent Adolescent’ van Arctic Monkeys de perfecte popsong is. Waarom?

DENTURCK «Iedereen houdt van epische songs die op het einde openbarsten. Ik ook, maar het is veel moeilijker om het ingetogen te houden. ‘Fluorescent Adolescent’ is perfect en gepolijst. Voor zo’n ambacht kun je alleen maar respect hebben.»

HUMO Hoeveel perfecte nummers staan er op ‘Album’?

DENTURCK «Niet één (lacht). We vinden het interessanter om een song scheef te trekken. ‘Album’ is wél mijn eerste plaat waarvan ik elke song steengoed vind. Ik verwacht dat ik er over tien jaar nog met plezier naar zal luisteren.»

‘Album’ van dirk. verschijnt op 9 februari bij Gentle Recordings/NEWS.