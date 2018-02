HRR18: herbeleef de preselectie in Hamont-Achel

Het goud voor de beste catering mag om de hals van De Posthoorn in Hamont-Achel, waar het lokale trappistenbier de jury in een opperbeste stemming bracht. Geen overbodige luxe!

Vrijdag 16 februari, De Posthoorn

Future Messiah

‘Mooie stem, maar zijn uitspraak was slecht’

‘Nog iemand aan Ricky Gervais moeten denken?’

‘Je kon er niet op bewegen’

Audio en video vindt u hier!

Stone Religion

‘Virtuozen waren het niet’

‘De ene gitarist leek uit Pearl Jam te komen, de andere uit Extreme’

‘En maar soleren’

Audio en video vindt u hier!

Sustain

‘Nog iemand ‘Come Together’ van The Beatles gehoord?’

‘Ik vond de zanger zo slecht niet’

‘Hij had zelfs een beetje star quality’

Audio en video vindt u hier!

Breakfast At Midnight

‘Royal Blood met een snuifje The Darkness’

‘De eerste die het volledige podium gebruikte’

‘Ik zou hem graag eens in Westerlo zien rondlopen’

Audio en video vindt u hier!

Shakashams

‘De eerste artiest met zijn eigen audio commentary’

‘In het tweede nummer hoorde ik een beetje Tricky’

‘Vince Staples op Pukkelpop was slechter’

Audio en video vindt u hier!

Jo Jo

‘Niks van verstaan’

‘’Yo DJ,’ riep hij, maar er was geen DJ’

‘Ik moest aan Busta Rhymes denken, qua snelheid’

Audio en video vindt u hier!

Sir Bear

‘Nerdrock is mijn ding niet’

‘Het hing met haken en ogen aan elkaar’

‘De toetsenman ging er wel voor’

Audio en video vindt u hier!

Rivals Of Madtown

‘Wat zijn die groot geworden!’

‘Maar ze zijn wel veel van hun charme kwijt’

‘Heb de indruk dat het doorsnee rock is geworden’

Audio en video vindt u hier!



True Rose

‘Ze deed mij een beetje aan Barbara Dex denken’

‘Barbara Dex heeft een mooie stem’

‘Na 20 seconden had je alles gehoord’

Audio en video vindt u hier!

Fake Empire

‘Het schattigste was er al in de Rock Rally is verschenen’

‘De bassiste was extreem cool’

‘Ik vond dat ze wel persoonlijkheid hadden’

Audio en video vindt u hier!