HRR18: herbeleef de preselectie in Mechelen

In Mechelen werd afgesloten met misschien wel de beste voorronde van deze editie. Waardoor een aantal gedoodverfde halve finalisten uit eerdere preselecties op de valreep alsnog terug naar het repetitiehok werden gespeeld.

Zaterdag 17 februari, Cultureel Centrum

Winterfort

‘TV On The Radio, The National, Alt-J’

‘Eén van de betere groepen die we al gezien hebben in dit genre’

‘Ik vond vooral de samenzang in de tweede song goed’

Marlijn

‘Het begon redelijk goed maar vervolgens zijn ze mij een beetje kwijtgeraakt’

‘Ze zingt wel goed’

‘De groep speelde ook goed; gevarieerd binnen de beperkingen die ze zich oplegden’

Carrasco

‘Het deed mij aan Father John Misty denken’

‘Mij aan Why?, de zang vooral’

‘Ik vond het laatste nummer wel goed’

After Hours Club

‘Een genre dat gevreesd wordt in de Rock Rally, maar ze speelden beter dan de meeste indie-bands’

‘Ze kregen mij niet aan het swingen’

‘Een van de betere cliché bands’

Year In The Wild

‘Ik stoorde mij aan het geforceerde americana’

‘Wel mooie samenzang’

‘Ik vond het allemaal een beetje een open deur intrappen’

Bleak

‘Die waren mij vrij snel kwijt’

‘Een Walter Grootaers-hemd zowaar’

‘Ik vind Bleak wel een passende groepsnaam’

Danny Blue & The Old Socks

‘Eindelijk energieke muziek’

‘Sympathieke groep, maar ze hadden niet echt songs’

‘Het orgeltje in het laatste nummer vond ik leuk’

Nothombre

‘Bij Neil Young en Mercury Rev hoor ik die stem graag, hier veel minder’

‘Er zat geen einde aan hun songs’

‘Twee groepsleden speelden letterlijk in de schaduw’

Walmok

‘Ik was hier wel blij mee’

‘Aangename elektronica om live te zien’

‘De lead-partijen begonnen mij na verloop van tijd wel te irriteren’

Tevin.MK/Zofilio

‘De rappers komen alleen dit jaar’

‘De meest entertainende rapper van deze editie’

‘Ik had de indruk dat zijn rijmvormen allemaal hetzelfde waren’

