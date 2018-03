Dit zijn de 10 meest beloftevolle bands van het jaar: ontdek de finalisten van Humo's Rock Rally 2018!

2 van de 3 (Winterfort, The Calicos, Danny Blue & The Old Socks) die ik in Trix zélf tipte aan mijn drinkmakkers - eigenlijk waren we redelijk unaniem - halen de finale! Met stip voorkeur voor The Calicos, die me zaterdaf met hun verrassende interpretatie van I Drove All Night "kiekenbisj" tot op mijn voetzolen bezorgden. De harmonieën zijn fantastisch en de leadzanger charismatisch als Johnny Cash. And last but not leest "I'm a sucker for that pedalsteel sound"! Ik heb alvast de finale in mijn agenda staan, waar The Calicos de muzikale lat zullen zijn waartegen ik de andere finalisten afmeet.