Erop of eronder: bekijk hier live de ontknoping van Humo's Rock Rally 2018! [LIVESTREAM]

Wees getuige van de medogenloze climax die zich vandaag op het hoofdpodium van de Ancienne Belgique voltrekt: 10 bands gooien al hun talenten in de strijd in hun ultieme gooi naar eeuwige roem. Acht maanden lang hebben ze voorronde na voorronde overleefd tijdens de moeder aller rockwedstrijden: Humo's Rock Rally 2018! Vandaag wordt eindelijk duidelijk welke act in de voetsporen treedt van Blackbox Revelation, Balthazar, The Van Jets, Absynthe Minded, dEUS, Warhola, School Is Cool, Tourist LeMC, Evil Superstars en vele vele anderen.