De nieuwe Soulwax-single ‘Do You Want To Get Into Trouble?’ is een bedwelmende uitnodiging tot baldadigheden: houd u dus vooral niet in op Werchter, of tijdens hun dj-set (als 2ManyDJs) op Pukkelpop! Intussen kunt u uw harkerige danspasjes thuis inoefenen met de plaat ‘From Deewee’, die twaalf jaar op zich liet wachten. Zouden Stephen en David zich in die tijd weleens in nesten gewerkt hebben, of hebben ze zich immer als koorknapen gedragen?

'Veel mensen hebben ons al verteld dat ze seks hebben gehad op onze muziek, en dat daar zelfs kinderen uit zijn voortgekomen' - 'Maar mij lijkt het een nachtmerrie'

David Dewaele «Hadden we dit interview moeten voorbereiden?»

Stephen Dewaele «De Bijbel lezen, of zo?»

HUMO Hebben jullie die liggen, dan?

David «Onze ouders hebben ons destijds naar een katholieke school gestuurd: dé manier om van je kind een anarchist te maken. Ze hebben altijd benadrukt dat de kerk niet belangrijk is, maar dat de christelijke waarden dat wél zijn. (Droog) Zoals: ‘Vermoord je broer.’ En: ‘Doe anderen niet aan wat je zelf niet wil ondergaan.’ Daar houden we trouwens echt wel rekening mee. Ze zeggen toch dat de Bijbel een amalgaam is van oudere geloven? Wat daarin staat, is eigenlijk ook niet zo stom, hè: het helpt je een moreel kompas te ontwikkelen. Maar we werden enkel gedoopt om onze grootouders te plezieren.»

Stephen «Omdat ik nooit naar de vormselcatechese voor mijn plechtige communie ging, is de pastoor eens bij mijn moeder gaan klagen: ‘Hij weet begot niet wat hij moet doen!’ Toen was het vree spel thuis, want mijn grootmoeder zou het echt niet wijs gevonden hebben als zou blijken dat ik er mijn voeten aan had geveegd. Dus heb ik in drie weken tijd een volledig jaar ingehaald (lacht). Maar we zijn allesbehalve katholiek opgevoed.»

HUMO Ideaal! Gezien er een hiaat van twaalf jaar tussen de Soulwax-platen ‘Any Minute Now’ en ‘From Deewee’ zit, beginnen we deze 7 Hoofdzonden met:

Traagheid

Stephen «We hebben nog nooit met elkaar over die twaalf jaar gepraat: we hebben het daar enkel in interviews over. Maar ik zat er deze week aan te denken: misschien was het wel onze manier om ermee te stoppen. We wilden wat afstand nemen van alles wat bij het uitbrengen van een plaat komt kijken. Muziek schrijven en spelen: graag. Maar heel dat systeem van platenfirma’s en interviews: daar keken we niet naar uit. Dus zijn we andere dingen beginnen te doen, en die projecten zijn allemaal organisch gegroeid. Maar we hebben gedurende die twaalf jaar zeker niet met onze vingers zitten draaien.»

'In sommige rockclubs vindt het hipsterpubliek zichzelf te cool om te applaudisseren. Dan spelen we liever voor een bende die aan de pillen zit en zich volledig smijt'

David «Het voelde ook niet als twaalf jaar aan: we zijn tot 2013 bezig gebleven met Soulwax. Niet volle bak, maar weleens een tourke in Australië, of ergens een Soulwaxmas. En we maakten ook nieuwe nummers, die we live speelden. Vanaf 2013 is Soulwax minder prioritair geworden: toen hebben we ons op Radio Soulwax gestort, zijn we onze opnamestudio beginnen te bouwen en hebben we onder meer de soundtrack van ‘Belgica’ geschreven. Op werkvlak zijn we dus niet schuldig aan traagheid. Maar ik kom wel altijd te laat.»