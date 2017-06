Beth Ditto gaat solo: 'Fat, feminist and fashionista: waarom zou je dat niet allemaal kunnen zijn?'

'Ik heb veel te danken aan 2ManyDJs. Zonder hun remix van 'Standing in the Way of Control' was Gossip misschien nooit door­gebroken'

Ook in de strijd tegen bodyshaming was Ditto een pionier: ze poseerde al schaamteloos dik en naakt op magazinecovers toen #freethenipple – en zelfs de hashtag! – nog moesten worden uitgevonden. En nu, in volle Trump-tijd, is ze terug met een soloplaat.

Londen, een suite in The Soho Hotel. Er staat een etagère vol kleurrijke theekoekjes op de koffietafel, en vanachter die koekjestoren lijkt Beth Ditto wel een reuzencupcake. Kort kapsel, wit bepoederd gezicht, valse wimpers, robijnrode mond en daaronder een brede waterval van blikkerende regenboogkleuren. Ditto draagt vandaag iets uit haar eigen lijn van glamoureuze jurken voor mollige meisjes, die ze lanceerde toen het enkele jaren geleden verdacht stil werd rond Gossip. Vandaag is de groep officieel verleden tijd en bereikt ons haar solodebuut ‘Fake Sugar’, een plaat met vaak countryachtige liedjes die de liefde evenzeer bezingen als vervloeken. In de kleine Londense concertzaal waar ik Ditto gisterenavond de nieuwe songs zag voorstellen, stikte het van de gays met hipsterbaarden: ze vierden de terugkeer van hun favoriete dyke diva.

HUMO In de clip van comebacksingle ‘Fire’ draag je een Nudie suit, ontworpen door countrykleermaker Nudie Cohn zaliger en legendarisch gemaakt door Elvis, Gram Parsons en onze eigen Bobbejaan Schoepen. Wat is het verhaal daarachter?

Beth Ditto «Het was om te beginnen de dikke Elvis die de Nudie suits droeg, dat alleen al trok me aan. Ik zocht een nieuwe look voor dit nieuwe hoofdstuk, en ik kwam uit bij country. Eerst dacht ik aan de vrouwen – Dolly Parton, Loretta Lynn, Patsy Cline – maar ik wou iets héél Amerikaans doen, iets erg country, en ineens had ik het: ik liet een feministische versie ontwerpen van het bekende pak van Gram Parsons, met die geborduurde wietplanten en pillen en naakte vrouwen. Dilara Findikoglu, een ontwerpster hier in Londen, heeft dat pak voor me gemaakt – op de kont borduurde ze de vrouwelijke voortplantingsorganen. Ik heb ook een nieuw personage uitgevonden voor mezelf in dat pak: Dolly Parsons (lacht).»

HUMO Je leek je gisteren op het podium schuldig te voelen als je met je nieuwe groep een song van Gossip zong. Eén keer zei je: ‘Sorry, ex-bandleden, dat ik nu een nummer van ons speel.’